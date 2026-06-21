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أستراليا.. البطاريق في مواجهة الوباء

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تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري-   تشهد جزر نائية بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية تفشيًا مقلقًا لسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور، ما أدى إلى نفوق آلاف صغار الفقمات ومئات البطاريق.

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ويرجح العلماء أن الفيروس انتقل عبر الحياة البرية من جزر فرنسية شبه قطبية، في أول رصد لهذه السلالة داخل الأراضي الأسترالية، وسط مخاوف من استمرار انتشارها في مناطق تضم أكبر تجمعات الثدييات البحرية وطيور البحر في العالم.

 
 


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