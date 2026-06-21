أستراليا.. البطاريق في مواجهة الوباء

الوكيل الإخباري- تشهد جزر نائية بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية تفشيًا مقلقًا لسلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور، ما أدى إلى نفوق آلاف صغار الفقمات ومئات البطاريق.

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