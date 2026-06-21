أستراليا.. البطاريق في مواجهة الوباء

ويرجح العلماء أن الفيروس انتقل عبر الحياة البرية من جزر فرنسية شبه قطبية، في أول رصد لهذه السلالة داخل الأراضي الأسترالية، وسط مخاوف من استمرار انتشارها في مناطق تضم أكبر تجمعات الثدييات البحرية وطيور البحر في العالم.
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