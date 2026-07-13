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أستراليا.. مكنسة روبوتية تتحول إلى كارثة وتحرق شابًا - فيديو

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تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   أُصيب شاب أسترالي يبلغ من العمر 25 عامًا بحروق طالت نحو 75% من جسده، بعد اندلاع حريق داخل منزله في مدينة بيرث الأسترالية، يُعتقد أن سببه عطل في مكنسة روبوتية ذكية.

والتهمت النيران المطبخ وغرفة المعيشة في منزل منطقة "برابهام" قبل وصول فرق الإطفاء، فيما نُقل الشاب لاكي بيريم إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وبدأت السلطات الأسترالية تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وفحص الجهاز، في حادث أثار تساؤلات حول سلامة الأجهزة الذكية المستخدمة داخل المنازل.

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