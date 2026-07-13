أستراليا.. مكنسة روبوتية تتحول إلى كارثة وتحرق شابًا - فيديو

والتهمت النيران المطبخ وغرفة المعيشة في منزل منطقة "برابهام" قبل وصول فرق الإطفاء، فيما نُقل الشاب لاكي بيريم إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.
وبدأت السلطات الأسترالية تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وفحص الجهاز، في حادث أثار تساؤلات حول سلامة الأجهزة الذكية المستخدمة داخل المنازل.
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