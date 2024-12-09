أسترالي يحطم الرقم القياسي في سباق 200 متر

وفاز جاوت (16 عاما)، الذي تمت مقارنته بالعداء الجاميكي يوسين بولت بعد إحرازه فضية سباق 200 متر في بطولة العالم تحت 20 عاما في آب، بالسباق بفارق كبير في مركز كوينزلاند للرياضة وألعاب القوى.
وتم تسجيل زمن خوض جاوت للسباق عند 20.07 لكن تم تعديله لاحقا ليصبح تحت 20.06 الذي حققه نورمان ليحرز الميدالية الفضية خلف تومي سميث في المكسيك قبل 56 عاما.
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