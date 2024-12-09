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أسترالي يحطم الرقم القياسي في سباق 200 متر

ا
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   ركض الشاب جاوت جاوت، يوم السبت، مسافة 200 متر في غضون 20.04 ثانية ببطولة المدارس الأسترالية في برزبين ليحطم الرقم القياسي الوطني المسجل باسم بيتر نورمان في الألعاب الأولمبية عام 1968.

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وفاز جاوت (16 عاما)، الذي تمت مقارنته بالعداء الجاميكي يوسين بولت بعد إحرازه فضية سباق 200 متر في بطولة العالم تحت 20 عاما في ‬آب، بالسباق بفارق كبير في مركز كوينزلاند للرياضة وألعاب القوى.

وتم تسجيل زمن خوض جاوت للسباق عند 20.07 لكن تم تعديله لاحقا ليصبح تحت 20.06 الذي حققه نورمان ليحرز الميدالية الفضية خلف تومي سميث في المكسيك قبل 56 عاما.

 

وسجل جاوت أيضا زمنا قدره 10.04 ثانية في تصفيات سباق 100 متر أمس الجمعة وسط رياح بلغت سرعتها +3.4 وهو رابع أسرع زمن يسجله عداء أسترالي في جميع الظروف. 

 

لبنان 24

 
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