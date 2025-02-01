أسد يلتهم حارسه بدلاً من وجبته في مصر

ووفقاً لمصادر مصرية، كان الحارس ويدعى "سعيد جابر" ويبلغ من العمر 47 عاماً، يقوم بتنظيف قفص الأسود مع تقديم وجبة الغداء، إلا أن أسداً باغته بشكل مفاجئ والتهم جزءاً من رأسه.
وتم نقل الحارس إلى المستشفى، في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة متأثراً بجراحه.
وانتقلت قوات الأمن برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني حول منطقة بيت الأسد، لمنع اقتراب الزائرين وضمان سلامة الجميع.
وتم نقل جثمان الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وسط حزن عميق بين زملائه في الحديقة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.
وبناءً عليه، فتحت السلطات المصرية تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، للتأكد من اتباع إجراءات السلامة المتبعة في الحديقة، ولمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
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