أسد يهاجم باكستانيا أثناء تصوير مقطع فيديو على 'تيك توك'

الوكيل الإخباري- فتحَت الشرطة الباكستانية تحقيقًا بعد أن هاجم أسد رجلًا كان يصور مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" داخل منشأة خاصة لتربية الأسود.

اضافة اعلان



وقد أثار الحادث غضبًا واسعًا حول سلامة الأشخاص والمخاوف المتعلقة بتربية الحيوانات البرية. وقال المسؤول في الشرطة، كرم نواز، يوم الأربعاء: "تم تسجيل قضية ضد مالك المنشأة بتهمة تعريض حياة شخص للخطر."



وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة لاهور بشرق البلاد، حيث تُعد أقفاص الأسود على أسطح المنازل وفي المزارع من المشاهد الشائعة. وكان الرجل قد دخل إلى قفص الأسد لتصوير الفيديو عندما هاجمه الحيوان.



من جانبه، قال فيصل مشتاق، مفتش إدارة الحياة البرية الإقليمية، إن الرجل تعرض لإصابات خطيرة لكنه في حالة مستقرة.



يُذكر أن هناك أكثر من 100 منزل خاص لتربية الحيوانات في إقليم البنجاب، وتعمل الحكومة الإقليمية حاليًا على تعديل القوانين الخاصة بتربية الأسود والنمور والفهود في المنازل لأغراض تجارية.

الجزيرة