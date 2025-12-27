السبت 2025-12-27 10:23 ص

أسرار مذهلة لتربية طفل حسن السلوك

السبت، 27-12-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ التربية الإيجابية أساساً مهماً لبناء شخصية الطفل وتنمية سلوكه، إذ تُظهر التجارب أن وضوح التوقعات والقواعد منذ البداية يساعد الأطفال على ضبط أنفسهم دون الحاجة إلى العقاب أو الإفراط في المكافآت.

ويؤكد الخبراء أن تعليم الانضباط الذاتي يبدأ مبكراً، من خلال وضع قواعد واضحة، شرح أسبابها ببساطة، مدح الالتزام بها، وحرص الأهل على أن يكونوا قدوة في تطبيقها.


كما يُنصح بغرس مهارات حل المشكلات وتشجيع الأطفال على اتخاذ القرارات، ما يعزز استقلاليتهم ويقلل من نوبات الغضب. ويُعد تعليم الصبر وتعزيز التعاطف من العناصر الأساسية، عبر توجيه الأطفال لفهم مشاعرهم ومشاعر الآخرين واحترامها.


بهذه الأسس، يمكن تنشئة أطفال يتمتعون بالانضباط والصبر والتعاطف، وقادرين على التفاعل الإيجابي مع محيطهم.

 

ارم نيوز 

 

 
 


