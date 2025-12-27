أسرار مذهلة لتربية طفل حسن السلوك

ويؤكد الخبراء أن تعليم الانضباط الذاتي يبدأ مبكراً، من خلال وضع قواعد واضحة، شرح أسبابها ببساطة، مدح الالتزام بها، وحرص الأهل على أن يكونوا قدوة في تطبيقها.
كما يُنصح بغرس مهارات حل المشكلات وتشجيع الأطفال على اتخاذ القرارات، ما يعزز استقلاليتهم ويقلل من نوبات الغضب. ويُعد تعليم الصبر وتعزيز التعاطف من العناصر الأساسية، عبر توجيه الأطفال لفهم مشاعرهم ومشاعر الآخرين واحترامها.
بهذه الأسس، يمكن تنشئة أطفال يتمتعون بالانضباط والصبر والتعاطف، وقادرين على التفاعل الإيجابي مع محيطهم.
