أسرع طريقة لتنظيف رأس الدش والصنابير بمنتج منزلي واحد

الوكيل الإخباري- يعاني الكثيرون من انسداد رأس «الدش»، وذلك بسبب تراكم الترسبات الجيرية البيضاء القاسية، والتي لا يمكن تنظيفها بسهولة، ما يجعل العديد من ربات البيوت حول العالم يبحثن عن الحل المنزلي الأسهل لتنظيفها والتخلص من هذا الأمر، الذي لا يقتصر فقط على رأس الدش بل على العديد من الأماكن داخل المنزل.

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وتراكم الترسبات الجيرية أمر شائع في الحمام والمطبخ، حيث تتشكل عادة في الغلايات وعلى الصنابير وفي المراحيض وأيضًا على رؤوس الدش. وعلى الرغم من أنها غير ضارة تمامًا للإنسان، إلا أنها قد تكون قبيحة المنظر، كما أنها تؤدي إلى سد فتحات رأس الدش وتعطيل تدفق المياه.



كيفية إزالة الترسبات الجيرية من على الدش والصنابير

بحسب موقع «دايلي إكسبريس»، فإن خبراء التنظيف العالميين كشفوا عن أن هناك مكونًا سحريًا طبيعيًا، بدلاً من اللجوء إلى منتجات التنظيف الكيميائية لمعالجة هذه المهمة.



وعلى الرغم من أن استخدام الخل الأبيض هو العلاج المنزلي الشائع، إلا أن هذا الحل قد يستغرق وقتًا طويلاً. بحسب التقرير، يشير إلى أن استخدام حمض الستريك الذي يمكنه إذابة الترسبات الجيرية العنيدة سيؤدي إلى نتائج مثالية.



«إن التنظيف باستخدام صودا الخبز أو الخل لطيف للغاية على المادة، ولكنه يستغرق بعض الوقت. وهناك طريقة أسرع وهي استخدام حمض الستريك»، بحسب التقرير.



طريقة تنظيف رأس الدش بمنتج منزلي واحد

افصل رأس الدش عن الخرطوم.

قم بفكه وضعه في وعاء غسيل مملوء بالماء الساخن وليس المغلي.

أضف ملعقتين كبيرتين من حمض الستريك.

إذا كان لديك رأس دش لا ينفصل، فما عليك سوى الحصول على كيس كبير بما يكفي وملؤه بالماء وحمض الستريك قبل ربطه في مكانه بشريط مطاطي أو رباط شعر على رأس الدش.