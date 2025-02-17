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أسماء الأسد: ما كان في الظل .. حان الوقت ليُروى كما هو

أسماء الأسد مع زوجها المخلوع بشار الأسد
أسماء الأسد مع زوجها المخلوع بشار الأسد
الإثنين، 17-02-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت عقيلة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد بمنشورات على "إكس" إنها كانت خلال السنوات الماضية، ملتزمة دائما بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، وأنه لن يكون لها أي تدخل مستقبلا.اضافة اعلان


والحساب كشف عنه نجلها حافظ بشار الأسد عبر حسابه على منصة "تلغرام" بعد أن أغلق على حسابه على منصة "إكس".

وكتب حافظ الأسد: "أعلن لكم عن حساب السيدة أسماء الأسد على منصة X. الحساب سيكون بعيدا عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأوضح قائلا: "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تُروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".

وفي المنشورات على "إكس" كتبت أسماء الأسد: "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد. الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا. نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".

وأشارت إلى أن "الوطن هو القوة التي لا تنكسر، وأبناؤه هم الأمل الذي لا ينطفئ. مهما كانت التحديات، يبقى عزيمتهم أقوى من كل الصعاب. معا نواجه المستقبل بكل إصرار وأمل".

وأضافت: "خلال السنوات الماضية، كنت دائما ملتزمة بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية، ولن يكون لي أي تدخل في هذا المجال مستقبلاً. لكن الأمل يبقى في أن يعم السلام والأمان في كل زاوية من هذا الوطن، ويعيش شعبه في أمان وطمأنينة"، لافتة إلى أن "كل يوم جديد يحمل معه فرصة لبداية أجمل. لا شيء يبقى على حاله، والأمل هو سر الاستمرار".

وأكدت الأسد أن "الوطن ليس مجرد مكان، بل هو شعور يسكن في القلب مهما ابتعدنا. سوريا ستظل دائما الحكاية الأجمل"، مشيرة إلى أن "الحياة تأخذنا في طرق لم نخطط لها، تعلمنا، تغيرنا، تفتح لنا أبوابًا لم نتخيلها يومًا. كل مرحلة تحمل درسها، وكل تغيير له معنى".

وتابعت قائلة: "لكل شخص مساره الخاص، وبعض المسارات لم تكن يومًا خياري. كما كنت دائمًا، أشارك هنا أفكاري بعيدًا عن أي عناوين أخرى"، وأضافت متسائلة وكأنها توجه سؤالا إلى متابعيها: "هناك مراحل في الحياة لا تمحى، تبقى عالقة في الذاكرة بكل تفاصيلها… هل حان الوقت لمشاركتها؟".



روسيا اليوم
 
gnews

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