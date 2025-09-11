أسود تهاجم حارسا وترديه قتيلاً أمام الزوار في بانكوك - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت حديقة "سفاري وورلد" الشهيرة في بانكوك حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد حراس الحديقة مصرعه بعد أن هاجمته مجموعة من الأسود أمام أنظار الزوار.

وبحسب صحيفة "ثايجر"، بدأ الهجوم عندما ترجل الحارس من سيارته، فباغته أسد من الخلف وأسقطه أرضًا، قبل أن تنضم إليه عدة أسود أخرى، لتستمر الحادثة نحو 15 دقيقة وسط ذهول وصدمة الحاضرين الذين حاولوا التدخل بإحداث ضجة وإطلاق أبواق السيارات، دون جدوى.



وصرّح العقيد الدكتور ثاواتشاي كانشانارين، الجراح السابق، أن الهجوم بدأ بشكل مفاجئ، ما جعل الزوار يظنون في البداية أن الحارس يعرف الأسود أو يعتني بها، لكن سرعان ما تحول المشهد إلى كارثة.



وأكدت إدارة الحديقة أن فرق الإنقاذ تدخلت على الفور، وتم نقل الحارس إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وقد تعهدت إدارة الحديقة بالتعاون الكامل مع السلطات التي بدأت تحقيقًا موسعًا في ملابسات الحادث، وسط تساؤلات متزايدة حول إجراءات السلامة المتبعة داخل الحديقة.





