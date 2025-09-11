الخميس 2025-09-11 11:55 ص
 

أسود تهاجم حارسا وترديه قتيلاً أمام الزوار في بانكوك - فيديو

ىت وة
تعبيرية
 
الخميس، 11-09-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت حديقة "سفاري وورلد" الشهيرة في بانكوك حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد حراس الحديقة مصرعه بعد أن هاجمته مجموعة من الأسود أمام أنظار الزوار.

اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "ثايجر"، بدأ الهجوم عندما ترجل الحارس من سيارته، فباغته أسد من الخلف وأسقطه أرضًا، قبل أن تنضم إليه عدة أسود أخرى، لتستمر الحادثة نحو 15 دقيقة وسط ذهول وصدمة الحاضرين الذين حاولوا التدخل بإحداث ضجة وإطلاق أبواق السيارات، دون جدوى.


وصرّح العقيد الدكتور ثاواتشاي كانشانارين، الجراح السابق، أن الهجوم بدأ بشكل مفاجئ، ما جعل الزوار يظنون في البداية أن الحارس يعرف الأسود أو يعتني بها، لكن سرعان ما تحول المشهد إلى كارثة.


وأكدت إدارة الحديقة أن فرق الإنقاذ تدخلت على الفور، وتم نقل الحارس إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه. وقد تعهدت إدارة الحديقة بالتعاون الكامل مع السلطات التي بدأت تحقيقًا موسعًا في ملابسات الحادث، وسط تساؤلات متزايدة حول إجراءات السلامة المتبعة داخل الحديقة.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تنفذ يوما تطوعيا بغابات جلعاد في البلقاء

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم)، والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 1.86% للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024. أما

فلسطين جيش الاحتلال يعلن اعتزامه استهداف المزيد من الأبراج

154

منوعات كم يبلغ العمر الافتراضي لإطارات سيارتك؟ ومتى ينبغي تغييرها؟

وزارة المياه والري

أخبار محلية الأردن يتلقى دعوة سعودية للانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه

لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

أخبار محلية ضبط ما يزيد عن 13100 كروز دخان وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسل

علم تركيا

عربي ودولي النيابة التركية تصادر 121 شركة وتوقف مدراء في قضايا احتيال واسعة



 
 





الأكثر مشاهدة