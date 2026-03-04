أشهر خرافات صحية في رمضان وحقيقتها

01:36 م

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد المعلومات المتداولة حول التغذية والنشاط البدني، إلا أن بعضها يفتقر إلى الدقة العلمية، ما قد يؤثر سلبًا في صحة الصائمين ويثير مخاوف غير مبررة. ويؤكد مختصون أن الوعي الصحي المبني على أسس علمية هو السبيل الأمثل للاستفادة من فوائد الصيام دون تعريض الجسم للإجهاد.





حقائق علمية تصحح خرافات شائعة في رمضان



خرافة شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور

يعتقد البعض أن الإكثار من شرب الماء دفعة واحدة يمنع العطش طوال النهار، غير أن الجسم لا يخزن السوائل بهذه الطريقة، إذ تتخلص الكلى من الفائض سريعًا. ويوصي الخبراء بتوزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور بكميات معتدلة، بمعدل كوب كل ساعة تقريبًا، للحفاظ على ترطيب أفضل.



الصيام يؤدي إلى فقدان العضلات

تسود قناعة بأن الصيام يستهلك الكتلة العضلية، إلا أن الجسم يعتمد أولًا على مخزون الجليكوجين ثم الدهون لإنتاج الطاقة خلال ساعات الصيام. ولا يبدأ استهلاك بروتين العضلات إلا في حالات الصيام الطويل جدًا أو المجاعة. وينصح بالحفاظ على تناول البروتين الكافي وممارسة تمارين مقاومة خفيفة لدعم صحة العضلات.



ممارسة الرياضة أثناء الصيام خطر دائمًا

يرى البعض أن أي نشاط بدني خلال الصيام قد يكون ضارًا، لكن يمكن للأشخاص الأصحاء ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة مثل المشي دون مشكلات، بل قد يسهم ذلك في تحسين عملية الأيض. ويفضل تجنب التمارين عالية الشدة خلال ساعات الحر، وممارستها قبل الإفطار مباشرة أو بعده بساعتين.



السكريات في السحور تمنح طاقة تدوم طويلًا

تناول السكريات البسيطة في السحور قد يمنح دفعة سريعة من الطاقة، لكنه يؤدي لاحقًا إلى هبوط سريع في سكر الدم والشعور بالجوع والخمول. ويوصى بالاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل والبقوليات، لما توفره من طاقة مستدامة طوال ساعات الصيام.



ويؤكد مختصون أن شهر رمضان يمثل فرصة مهمة لتعزيز الصحة البدنية والروحية، شريطة استقاء المعلومات من مصادر موثوقة، والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة، لضمان صيام آمن ونشاط متوازن طوال الشهر.





