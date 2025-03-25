أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل

المناشف والأقمشة الرقيقة
غسل المناشف الثقيلة مع الملابس الرقيقة قد يؤدي إلى تمزق الأقمشة أو تمددها. كما أن حمالات الصدر قد تتشابك مع الحلقات، مما يتسبب في تلف الأقمشة. من الأفضل غسل الأقمشة الرقيقة منفصلة أو وضعها في أكياس شبكية.
المناشف والملابس الرياضية
المناشف تمتص الرطوبة، مما قد يؤثر على خصائص ملابسك الرياضية مثل قدرتها على امتصاص العرق. لذلك، يُفضل غسل الملابس الرياضية بشكل منفصل باستخدام الماء البارد والدورة اللطيفة.
الجينز والأقمشة الرقيقة
الجينز الثقيل قد يتلف الأقمشة الرقيقة مثل الحرير والدانتيل بسبب الاحتكاك. من الأفضل غسل الجينز مع ملابس مشابهة له في الوزن.
الملاءات والملابس
غسل الملاءات مع الملابس قد يمنعها من التنظيف بشكل صحيح وقد يسبب تشابكًا يجعل من الصعب تجفيف الملابس بشكل جيد. لذا يفضل غسل الملاءات بشكل منفصل.
الملاءات والجوارب
الجوارب الصغيرة قد تختبئ في طيات الملاءات وتضيع في الغسالة. لتجنب ذلك، ضع الجوارب في كيس شبكي أو اغسلها بشكل منفصل.
الملابس ذات السحابات والأقمشة الرقيقة
السحاب المعدني قد يتسبب في خدش الأقمشة الرقيقة. احرص على إغلاق السحابات قبل وضع الملابس في الغسالة، وضع الأقمشة الرقيقة في أكياس شبكية.
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