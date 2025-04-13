أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل

1. المناشف والملابس الرقيقة
احتكاك المناشف الخشنة مع الأقمشة الحساسة مثل الملابس الداخلية يمكن أن يسبب التمزق أو التمدد.
✔️ الحل: اغسلها بشكل منفصل أو استخدم أكياس الغسيل الشبكية.
2. المناشف والملابس الرياضية
المناشف تمتص الرطوبة من الملابس الرياضية، ما يقلل من كفاءتها في امتصاص العرق.
✔️ الحل: اغسل الملابس الرياضية وحدها، بماء بارد ودورة لطيفة.
3. الجينز والأقمشة الرقيقة
نسيج الجينز الخشن قد يتلف الأقمشة الناعمة مثل الحرير أو الدانتيل.
✔️ الحل: اغسل الجينز مع ملابس ثقيلة فقط.
4. الملاءات والملابس
الملاءات قد تلتف حول الملابس داخل الغسالة، ما يمنع تنظيفها وتجفيفها بشكل جيد.
✔️ الحل: اغسل الملاءات بشكل منفصل.
5. الملاءات والجوارب
الجوارب الصغيرة تختبئ في طيات الملاءات، ما يجعل فقدانها شائعًا.
✔️ الحل: استخدم كيس غسيل للجوارب.
6. الملابس ذات السحابات والأقمشة الرقيقة
السحابات المعدنية قد تمزق الدانتيل أو الأقمشة الحساسة.
✔️ الحل: أغلق السحابات وضع الأقمشة الحساسة في كيس شبكي.
📌 نصيحة أخيرة:
الغسيل الجيد لا يقتصر فقط على المنظفات، بل يعتمد أيضًا على فصل الملابس بطريقة ذكية. هذه الخطوات البسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على جودة ملابسك.
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