أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل

الوكيل الإخباري- رغم أن الغسيل يبدو مهمة بسيطة، إلا أن تجاهل بعض القواعد الأساسية قد يؤدي إلى تلف الملابس والأقمشة، وفقًا لما ذكره خبراء موقع RealSimple. إليك أبرز العناصر التي لا يُنصح بغسلها معًا:



1. المناشف والملابس الرقيقة

احتكاك المناشف الخشنة مع الأقمشة الحساسة مثل الملابس الداخلية يمكن أن يسبب التمزق أو التمدد.

✔️ الحل: اغسلها بشكل منفصل أو استخدم أكياس الغسيل الشبكية.



2. المناشف والملابس الرياضية

المناشف تمتص الرطوبة من الملابس الرياضية، ما يقلل من كفاءتها في امتصاص العرق.

✔️ الحل: اغسل الملابس الرياضية وحدها، بماء بارد ودورة لطيفة.



3. الجينز والأقمشة الرقيقة

نسيج الجينز الخشن قد يتلف الأقمشة الناعمة مثل الحرير أو الدانتيل.

✔️ الحل: اغسل الجينز مع ملابس ثقيلة فقط.



4. الملاءات والملابس

الملاءات قد تلتف حول الملابس داخل الغسالة، ما يمنع تنظيفها وتجفيفها بشكل جيد.

✔️ الحل: اغسل الملاءات بشكل منفصل.



5. الملاءات والجوارب

الجوارب الصغيرة تختبئ في طيات الملاءات، ما يجعل فقدانها شائعًا.

✔️ الحل: استخدم كيس غسيل للجوارب.



6. الملابس ذات السحابات والأقمشة الرقيقة

السحابات المعدنية قد تمزق الدانتيل أو الأقمشة الحساسة.

✔️ الحل: أغلق السحابات وضع الأقمشة الحساسة في كيس شبكي.



📌 نصيحة أخيرة:

الغسيل الجيد لا يقتصر فقط على المنظفات، بل يعتمد أيضًا على فصل الملابس بطريقة ذكية. هذه الخطوات البسيطة تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على جودة ملابسك.

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