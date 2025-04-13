أشياء يجب عدم وضعها في صناديق التخزين البلاستيكية

أبرز الأغراض التي لا يُنصح بتخزينها داخل البلاستيك:
🔹 المستندات والصور:
قد تتعرض للتلف بسبب الرطوبة وتغير درجات الحرارة. يُفضّل استخدام حاويات أرشيفية مقاومة للحرارة.
🔹 الشموع والمواد القابلة للذوبان:
مثل الشمع والأقلام الملونة، إذ قد تذوب وتُحدث فوضى في الأماكن الحارة. الأفضل حفظها في مكان بارد ومتحكم في درجة حرارته.
🔹 الملابس الموسمية:
التخزين البلاستيكي قد يؤدي لتكوّن العفن والروائح الكريهة. الخيار الأمثل: أكياس تفريغ الهواء أو خزائن خشبية جيدة التهوية.
🔹 الإلكترونيات والبطاريات:
الحرارة وقلة التهوية قد تتسبب في تلفها أو حتى نشوب حرائق. يوصى بتخزينها في عبواتها الأصلية وفي أماكن باردة وجافة.
🔹 المواد الغذائية:
تخزين الطعام في صناديق بلاستيكية قد يجذب الحشرات أو يؤدي لظهور العفن. الأفضل حفظها في أماكن جيدة التهوية وبعيدة عن الرطوبة والحرارة.
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