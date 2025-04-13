أشياء يجب عدم وضعها في صناديق التخزين البلاستيكية

الوكيل الإخباري- رغم أن صناديق التخزين البلاستيكية تبدو خيارًا عمليًا لتنظيم المنزل، إلا أن استخدامها بشكل عشوائي قد يُعرّض بعض الأغراض للتلف بدلاً من حمايتها، بحسب ما أشار إليه خبراء موقع The Spruce المتخصص في الديكور.

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أبرز الأغراض التي لا يُنصح بتخزينها داخل البلاستيك:

🔹 المستندات والصور:

قد تتعرض للتلف بسبب الرطوبة وتغير درجات الحرارة. يُفضّل استخدام حاويات أرشيفية مقاومة للحرارة.

🔹 الشموع والمواد القابلة للذوبان:

مثل الشمع والأقلام الملونة، إذ قد تذوب وتُحدث فوضى في الأماكن الحارة. الأفضل حفظها في مكان بارد ومتحكم في درجة حرارته.

🔹 الملابس الموسمية:

التخزين البلاستيكي قد يؤدي لتكوّن العفن والروائح الكريهة. الخيار الأمثل: أكياس تفريغ الهواء أو خزائن خشبية جيدة التهوية.

🔹 الإلكترونيات والبطاريات:

الحرارة وقلة التهوية قد تتسبب في تلفها أو حتى نشوب حرائق. يوصى بتخزينها في عبواتها الأصلية وفي أماكن باردة وجافة.

🔹 المواد الغذائية:

تخزين الطعام في صناديق بلاستيكية قد يجذب الحشرات أو يؤدي لظهور العفن. الأفضل حفظها في أماكن جيدة التهوية وبعيدة عن الرطوبة والحرارة.