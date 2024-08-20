أصغر مبرمج كمبيوتر يدخل الجامعة

الوكيل الإخباري- كوتيليا كاتاريا.. طفل في العاشرة من عمره، لكنه مختلف عن أبناء جيله، إذ حقق أعلى درجة في امتحان الرياضيات للتأهل إلى الجامعة، بعدما تفوق على زملائه الذين يكبرونه بـ7 أو 8 سنوات في مدرسة «ووتون بارك» البريطانية.

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وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لا يُعتبر هذا الإنجاز الأول لهذا الطفل البريطاني من أصول هندية، إذ دخل موسوعة غينيس بعمر السادسة بصفته أصغر مبرمج كمبيوتر مؤهل في العالم.

وسبق أن حصل بعمر الثامنة على أعلى الدرجات الممكنة في الرياضيات في شهادة الثانوية العامة، بعد تلقيه دروسًا تعليمية عبر الإنترنت، مستفيدًا من فترة الإغلاق خلال الجائحة.



وبينما يأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات، كشف أنه ينوي إنشاء علامته الخاصة على خطى بيل غيتس أو ستيف جوبز، معتبرًا أن التعلم من أصحاب الخبرة أمر ممتع ومشوق. أصبح كاتاريا مهتمًا بعلوم البرمجة والتكنولوجيا والرياضيات عندما كان في الخامسة من عمره، بعدما أعطاه والده كتابًا عن بناء برنامج الكمبيوتر بعنوان «بابل بلاستر»، والذي جذبته قصته عن لعبة مرتبطة بمجال البرمجة والحوسبة.