أصغر مبرمج كمبيوتر يدخل الجامعة

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لا يُعتبر هذا الإنجاز الأول لهذا الطفل البريطاني من أصول هندية، إذ دخل موسوعة غينيس بعمر السادسة بصفته أصغر مبرمج كمبيوتر مؤهل في العالم.
وبينما يأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات، كشف أنه ينوي إنشاء علامته الخاصة على خطى بيل غيتس أو ستيف جوبز، معتبرًا أن التعلم من أصحاب الخبرة أمر ممتع ومشوق. أصبح كاتاريا مهتمًا بعلوم البرمجة والتكنولوجيا والرياضيات عندما كان في الخامسة من عمره، بعدما أعطاه والده كتابًا عن بناء برنامج الكمبيوتر بعنوان «بابل بلاستر»، والذي جذبته قصته عن لعبة مرتبطة بمجال البرمجة والحوسبة.
وذكر أنه أعجبه كثيرًا لدرجة أنه أنهى قراءته في يوم واحد، حسب موقع «24». وتحدث إيشواري (42 عامًا)، الذي يعمل فني برامج كمبيوتر، عن صفات ابنه قائلاً: «لا تستهويه الألعاب، بل يهتم بكيفية صنعها بنفسه مع اتباع التعليمات من الكتب ومقاطع الفيديو».
البيان
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