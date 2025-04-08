أطباق صحية ولذيذة بالتونة: خيارات متنوعة لوجبات غنية بالفوائد

الوكيل الإخباري- التونة هي واحدة من المكونات الغذائية الرائعة التي تتمتع بطعم لذيذ وفوائد صحية متعددة. فهي غنية بالبروتينات، أحماض الأوميغا-3، والفيتامينات التي تدعم صحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى كونها خفيفة وسهلة التحضير. سواء كنت تبحث عن وجبة سريعة أو طبق غداء مغذي، فإن التونة يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا. في هذه المقالة، نقدم لك مجموعة من الأطباق الصحية واللذيذة التي يمكنك تحضيرها باستخدام التونة، لتضيفي لمسة من النكهة والفائدة في نظامك الغذائي.

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إليك بعض الأفكار لأطباق لذيذة وصحية بالتونة:

1 - سلطة التونة بالأفوكادو

مكونات:

تونة معلبة (مصفاة من الزيت)

نصف أفوكادو مقطع

طماطم مكعبة

خس مفروم

عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

زيت زيتون قليل

الطريقة:

امزجي جميع المكونات في وعاء، ثم اضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل. يمكن تقديمها مع خبز قمح كامل.

2 - تونة مع الخضروات المشوية

مكونات:

تونة معلبة

كوسة، فليفلة، باذنجان (مشوية أو مقلية مع قليل من الزيت)

ثوم مفروم

ملح وفلفل

عصير ليمون

الطريقة:

في مقلاة، قومي بتسخين قليل من الزيت وقلبي الثوم المفروم. ثم أضيفي الخضروات المشوية مع التونة وقلبي المزيج. اضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون. يمكن تقديمها مع الأرز البني أو الخبز.

3 - ساندويش التونة بالخضار

مكونات:

تونة معلبة

خبز قمح كامل

خس، طماطم، خيار، وفلفل رومي

ملعقة صغيرة من المايونيز قليل الدسم أو الزبادي اليوناني

الطريقة:

امزجي التونة مع المايونيز والخضار المفرومة. حشي الخبز بالمزيج وقدم الساندويش كوجبة خفيفة أو غداء صحي.

4- تونة مع معكرونة القمح الكامل

مكونات:

تونة معلبة

معكرونة قمح كامل

طماطم مجففة أو طازجة

زيت زيتون

أوراق ريحان طازجة

الطريقة:

قومي بسلق المعكرونة كما هو معتاد. في مقلاة، سخني زيت الزيتون وأضيفي التونة والطماطم المجففة. امزجيها مع المعكرونة المسلوقة وأضيفي أوراق الريحان الطازجة للتزيين.

5 - فطائر التونة الصحية

مكونات:

تونة معلبة

عجينة فيلو خفيفة

سبانخ أو بروكلي مسلوق

ملح وفلفل

عصير ليمون

الطريقة:

ضعي كمية من التونة مع السبانخ أو البروكلي المسلوق في قطع من عجينة الفيلو، ولفيها. اخبزيها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون. يمكن تقديمها مع صوص زبادي أو سلطة خفيفة.