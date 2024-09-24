"أطباق طائرة" في الهيمالايا

إذ تتحدث وسائل الإعلام الهندية عن وتيرة قوية لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة التي تتواصل الشهادات عنها، مشيرة إلى احتمال وجود قاعدة للفضائيين في مجاهل المنطقة. وقد رصد مدنيون وعسكريون في مناسبات عديدة أجسامًا مجهولة الهوية هناك.
ويلفت موقع «الهند اليوم»، كما ورد في «روسيا اليوم»، إلى وجود تاريخ مثير للاهتمام لمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في المكان وفي الهند عامة.
ويبين الباحثون والمراقبون أن تعدد مثل هذه الشهادات حول تلك الظاهرة في المنطقة يعزز فرضية منتشرة في الأوساط الشعبية بوجود قاعدة لكائنات قادمة من الفضاء في هذه الزاوية المنعزلة عن العالم. واللافت أيضًا أن مشاهدة الصحون الطائرة المجهولة في هذه المنطقة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع معلومات تم تداولها تؤكد الأمر.
-
أخبار متعلقة
-
بعد ابتزاز الفتيات.. صاحب "شكراً جزيلاً" في قبضة الشرطة العراقية
-
بعد اللقطات المخيفة في شوارع مصر.. فتاة "الكائن الفضائي" تتحدث
-
"براد بيت" المزيف يخدع امرأتين بمبلغ 350 ألف يورو
-
جنت الآلاف.. أمريكية تصنع محل شاي "للعناكب" داخل إبريق
-
أمريكا.. إدانة سوري قتل 10 في متجر بقالة
-
95 مليون دولار سعراً متوقعاً للوحة نادرة في نيويورك
-
تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج
-
"تحمض المحيطات" يهدد صلاحية الأرض للسكن