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"أطباق طائرة" في الهيمالايا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري-   تتوالى في الآونة الأخيرة التقارير الخاصة بتجدد بروز ظاهرة الأطباق الطائرة في منطقة جبال الهيمالايا.

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إذ تتحدث وسائل الإعلام الهندية عن وتيرة قوية لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة التي تتواصل الشهادات عنها، مشيرة إلى احتمال وجود قاعدة للفضائيين في مجاهل المنطقة. وقد رصد مدنيون وعسكريون في مناسبات عديدة أجسامًا مجهولة الهوية هناك.


ويلفت موقع «الهند اليوم»، كما ورد في «روسيا اليوم»، إلى وجود تاريخ مثير للاهتمام لمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في المكان وفي الهند عامة.


ويبين الباحثون والمراقبون أن تعدد مثل هذه الشهادات حول تلك الظاهرة في المنطقة يعزز فرضية منتشرة في الأوساط الشعبية بوجود قاعدة لكائنات قادمة من الفضاء في هذه الزاوية المنعزلة عن العالم. واللافت أيضًا أن مشاهدة الصحون الطائرة المجهولة في هذه المنطقة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع معلومات تم تداولها تؤكد الأمر.

 

البيان

 
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