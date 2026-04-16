أطعمة بسيطة تعزز بياض الأسنان طبيعيا

الوكيل الإخباري-   كشفت أخصائية في صحة الفم أن بعض الأطعمة اليومية قد تساهم في تعزيز بياض الأسنان بشكل طبيعي.

وأوضحت الأخصائية، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ@avalene.r، أن تحسين الابتسامة لا يتطلب دائما حلولا مكلفة، بل يمكن تحقيقه عبر تعديلات بسيطة في النظام الغذائي، إلى جانب الالتزام بروتين العناية اليومية بالأسنان.

وأشارت إلى أن التفاح والفراولة والكرفس والجبن تعد من أبرز الأطعمة التي تساعد في تبييض الأسنان. وتدعم شركة "كولغيت" هذه التوصيات، مؤكدة أن الجبن، بفضل غناه بالكالسيوم، يساهم في تقوية الأسنان والعظام.

كما أوضحت أن الجبن قد يساعد في تقليل تسوس الأسنان والتصبغات، من خلال رفع مستوى الرقم الهيدروجيني في الفم (مقياس يوضح مدى حموضة أو قلوية اللعاب داخل الفم)، إضافة إلى دوره في موازنة البكتيريا النافعة والضارة، خاصة عند تناوله مع أطعمة مثل الزبادي. وتبرز فعالية الأنواع الصلبة من الجبن، مثل البارميزان والرومانو، في إزالة بقايا الطعام والبقع.

 
 


