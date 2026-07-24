الجمعة 2026-07-24 04:48 م

أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة

أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة
أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة
 
الجمعة، 24-07-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-  أفاد الدكتور سيميون أفدييف بأن المفارقة في فصل الصيف تكمن في أن العديد من الوسائل التي نلجأ إليها لتبريد أجسامنا قد تؤدي في الواقع إلى زيادة حرارتها.اضافة اعلان


ووفقا له، تمنح المثلجات شعورا بالبرودة في الفم، ما يخلق إحساسا مؤقتا بالانتعاش، لكن سرعان ما ينقلب تأثيرها إلى العكس. ويعزو ذلك إلى أن محتواها المرتفع من الدهون والسكريات يحفز عملية الهضم، وهي عملية تولد الحرارة داخل الجسم، ولا سيما عند هضم الدهون. ويستهلك الجسم طاقة لهضم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ما يسرع عملية الأيض، وبعد فترة لا يشعر الشخص بالبرودة، بل يبدأ بالتعرق. كما يؤدي السكر إلى ارتفاع حاد في مستوى الغلوكوز في الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يعزز الإحساس بالحرارة.

وأضاف أن المشروبات الغازية المحلاة والعصائر المعلبة قد تزيد أيضا من الشعور بالحر. فعلى الرغم من تناولها باردة، فإن محتواها المرتفع من السكر يجبر الجسم على بذل جهد أكبر في التعامل معها، وقد يسبب الجفاف، ما يزيد الشعور بالعطش والاختناق بدلا من تخفيفه. وحتى مشروب الكولا المثلج يمنح إحساسا مؤقتا بالانتعاش، لكن العطش سرعان ما يعود بصورة أشد.

ووفقا له، فإن المشروبات شديدة البرودة ليست الخيار الأمثل أيضا، لأن الجسم يتعامل مع البرودة الشديدة في المعدة على أنها إشارة إلى انخفاض حرارة الجسم، فيزيد من إنتاج الحرارة الداخلية لاستعادة التوازن. لذلك، فإن رشفة من الماء المثلج قد تكون أقل فعالية في تبريد الجسم من الماء البارد أو حتى الماء بدرجة حرارة الغرفة.

وأضاف: "يُعد الماء العادي من دون سكر، والشاي الأخضر غير المحلى، والماء المضاف إليه الليمون والنعناع، والخضراوات والفواكه الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ الأحمر والأصفر، من أفضل الخيارات المنعشة في الطقس الحار، لأنها لا ترهق الجهاز الهضمي، وتعوض السوائل المفقودة، وتساعد الجسم على التخلص من الحرارة بشكل طبيعي. لذلك، يُنصح بتناولها خلال موجات الحر للحصول على إحساس حقيقي بالانتعاش، وليس مجرد شعور مؤقت".
 
 


gnews

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