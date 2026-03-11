أطعمة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر.. تعرف عليها

12:20 م

الوكيل الإخباري- قد تبدو الأطعمة المجمدة خياراً سريعاً وسهلاً في المطبخ، لكنها قد تكون أيضاً خياراً صحياً إذا جرى اختيارها بعناية. فبعض الأطعمة المجمدة تحتفظ بقيمتها الغذائية لفترات طويلة، كما تساعد على إعداد وجبات متوازنة بسرعة، وهو ما قد يكون مفيداً خصوصاً لمن يسعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ على نظام غذائي صحي.





وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health، فإن وجود بعض الأطعمة المجمدة في المنزل يمكن أن يسهل الالتزام بالعادات الغذائية الصحية دون الحاجة إلى التسوق المتكرر.



الفواكه والخضراوات المجمدة

تُعد الفواكه والخضراوات المجمدة من أفضل الخيارات الصحية التي يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر، لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن وسهلة التحضير.



كما أن عملية التجميد السريع بعد الحصاد تساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية، وفي بعض الحالات قد تكون هذه المنتجات مساوية أو حتى أكثر كثافة غذائية من بعض المنتجات الطازجة. وينصح الخبراء باختيار الأنواع الخالية من السكر المضاف أو الصلصات الغنية بالصوديوم.



الوجبات الجاهزة الصحية

يمكن أن تكون بعض الوجبات المجمدة الجاهزة خياراً مناسباً، خاصة تلك التي تأتي بحصص محددة السعرات الحرارية. إذ تساعد على التحكم في حجم الحصة الغذائية وتقليل السعرات وتوفير الوقت في إعداد الطعام، مع ضرورة الانتباه إلى محتوى الصوديوم الذي قد يكون مرتفعاً في بعض المنتجات.



اللحوم المجمدة

توفر اللحوم المجمدة مصدراً جيداً للبروتين، وهو عنصر مهم للشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن. ويُفضل اختيار صدور الدجاج أو الديك الرومي أو الأسماك، مع تقليل استهلاك اللحوم الغنية بالدهون مثل النقانق أو اللحوم المصنعة.



بدائل اللحوم النباتية

أصبحت البدائل النباتية للحوم متوفرة على نطاق واسع في قسم الأطعمة المجمدة، مثل البرغر النباتي أو بدائل الدجاج النباتية. وغالباً ما تحتوي هذه المنتجات على بروتين نباتي وسعرات ودهون أقل مقارنة ببعض اللحوم، لكن من المهم قراءة الملصق الغذائي لأن بعض المنتجات قد تحتوي على سكريات أو كربوهيدرات مضافة.



الحلويات المجمدة منخفضة السعرات

لا يعني اتباع نظام غذائي صحي التخلي تماماً عن الحلويات، إذ توجد بعض الحلويات المجمدة منخفضة السعرات التي يمكن تناولها باعتدال. ويُفضل اختيار المنتجات التي تعتمد على الفواكه الطبيعية أو الزبادي قليل الدسم أو نسبة منخفضة من السكر.



ويؤكد خبراء التغذية أن المفتاح هو اختيار المنتجات المجمدة بعناية والاعتماد على الخيارات الأقل معالجة والأكثر غنى بالعناصر الغذائية، إذ يمكن أن يساعد وجود هذه الأطعمة في الفريزر على تحضير وجبات صحية بسرعة والحفاظ على نظام غذائي متوازن.





