أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات في أمريكا

الوكيل الإخباري- تمت إدانة المواطن الأمريكي من ولاية جورجيا، فينسنت باريل، بالسجن لمدة 475 عامًا بتهمة تنظيم معارك للكلاب ومعاملة الحيوانات بوحشية.

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وبحسب قناة NBC News، أعلنت المدعية العامة المختصة بجرائم الحيوانات، جيسيكا روك، أن هذا الحكم يُعد أطول مدة حكم تصدر في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بجرائم قتال الكلاب.



تفاصيل القضية

بدأت القضية في عام 2022، حين أبلغ موظف خدمة نقل الطرود الشرطة أنه لاحظ وجود عدة كلاب مربوطة بالسلاسل في أثناء نقل طرد إلى أحد المنازل بالقرب من أتلانتا. وعقب ذلك، أجرت الشرطة عملية تفتيش للمكان، حيث اكتشفت 107 كلاب من نوع بيت بول، وكانت بعض الكلاب تعاني من الهزال.



التحقيق والاعتقال

خلال عملية التفتيش، تم القبض على فينسنت باريل، وعُثر على أدلة تُثبت أن الكلاب كانت تُستخدم في معارك قتال. كما وجد المحققون أن بعض الكلاب كانت تُعاني من ندوب نتيجة القتال وفقدت أجزاء من أسنانها.

تم نقل جميع الكلاب إلى مؤسسة مساعدة الحيوانات، حيث تم توفير الرعاية اللازمة لهم.



الحكم والإدانة

أدانت المحكمة العليا الأمريكية فينسنت باريل بناءً على قرار هيئة المحلفين، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 475 عامًا بتهم تنظيم معارك للكلاب والقسوة على الحيوانات.