أطول وأقصر ساعات صيام خلال رمضان 2025

الوكيل الإخباري- من المنتظر أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم السبت 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية. اضافة اعلان





ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك، يكون يوم السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان، آخر أيام رمضان، هو أطول ساعات الصيام ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة.



أما أقصر ساعات صوم فستكون في أول يوم ومدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة.

