أغرب طلب استقالة يقابله أغرب رد من الإدارة .. صورة

لكن المفاجأة لم تكن في الاستقالة، بل في رد إدارة الموارد البشرية بالشركة، حيث رفضت الاستقالة بطريقة طريفة وأعلنت عن زيادة راتبه بنسبة 30%، بالإضافة إلى صرف شوكولاتة ميلكا يوميًا بجانب الأنواع المعتادة مثل كيندر وكيت كات .
الرد الذي جاء بتوقيع محمود مرسي، مدير الموارد البشرية، بدأ بتحية فكاهية قائلًا: "بنصبح عليك..."، مؤكدًا أن الموظف واجهة الشركة، وعدم وجوده سيفرق معهم كثيرًا .
التفاعل مع الواقعة كان واسعًا على منصات التواصل، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بروح الدعابة في إدارة الشركة وحرصها على بقاء الموظفين الأكفاء.
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