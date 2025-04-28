أغرب وظيفة في العالم.. شركة أمريكية تبحث عن متدرب لشم أنفاس الكلاب

وتبحث الشركة عن متدرب لتقييم رائحة أنفاس الكلاب كجزء من أبحاثها حول منتج جديد لصحة الفم لدى الحيوانات الأليفة.
ووفقا للإعلان المنشور على موقع "بيلت إن NYC"، فإن الوظيفة تتطلب امتلاك المتقدم لأنف قادر على تمييز الروائح بدقة، بما في ذلك رصد أدنى روائح الفم الكريهة لدى الكلاب.
وبالإضافة إلى الراتب الذي يبلغ 25 دولارا في الساعة، سيحصل المتدرب على مكافأة غير تقليدية وهي "قبلات غير محدودة من الجراء".
وتتضمن مهام الوظيفة إجراء اختبارات رائحة الفم في حدائق الكلاب، وتطوير معايير تقييم للروائح، وإجراء تحليل للمنتجات المنافسة. كما سيُطلب من المتدرب تدوين ملاحظات مفصلة عن الروائح المختلفة لأنفاس الكلاب، مثل رائحة السمك أو القمامة أو الروائح المحايدة.
وأشار الإعلان إلى أن الخبرة السابقة في مجال سلوك الكلاب أو الرعاية البيطرية ستكون ميزة إضافية، لكنها ليست شرطا أساسيا للتقديم. كما أبرزت الشركة أن الوظيفة توفر فرصة الحصول على "عناق غير محدود من الكلاب" كإحدى المزايا الإضافية.
يذكر أن شركة "سبوت آند تانغو" تأسست عام 2017 كعلامة تجارية تقدم أغذية صحية ومستدامة للكلاب عبر البيع المباشر للمستهلك.
وتأتي هذه الوظيفة ضمن قائمة الوظائف غير التقليدية التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، والتي تشمل أعمالا أخرى غريبة مثل "مروض الدود" أو "غواصي استرداد الجثث" التابعين لشرطة نيويورك، وهي وظائف تُصنف غالبا ضمن الأعمال الأكثر صعوبة وتطلبا.
روسيا اليوم
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