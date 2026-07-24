الجمعة 2026-07-24 01:50 م

أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر

أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر
أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر
 
الجمعة، 24-07-2026 01:40 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الخدمة الصحفية لمرصد موسكو الفلكي أن شهر أغسطس المقبل سيسجل رقما قياسيا في عدد الأحداث والظواهر الفلكية خلال عام 2026.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن المرصد: "سيكون شهر أغسطس المقبل الأكثر ثراء بالظواهر الفلكية خلال عام 2026، إذ سيشهد كسوفات للشمس وخسوفا للقمر، كما سيتمكن سكان بعض البلدان من مشاهدة زخات شهب البرشاويات في السماء، إضافة إلى ظهور ستة كواكب في وقت واحد لمحبي علم الفلك".

ووفقا لخبراء المركز، سيحدث كسوف كلي للشمس مساء 12 أغسطس، وسيكون مرئيا لسكان موسكو وبعض مناطق روسيا، إضافة إلى عدد من البلدان الأخرى. كما سيحدث خسوف جزئي للقمر صباح 28 أغسطس، وستكون هذه الظاهرة مرئية جزئيا في بعض مناطق روسيا.

أما ذروة زخات شهب البرشاويات فستبلغها ليلة 13 أغسطس، حيث من المتوقع أن يتمكن سكان الأرض من مشاهدة نحو 100 شهاب في الساعة تقريبا، ما يجعلها من أبرز زخات الشهب خلال العام. وسيتزامن ذلك أيضا مع ظهور ستة كواكب في السماء، وهي: نبتون، وزحل، وأورانوس، والمريخ، وعطارد، والمشتري.

وأشار الخبراء إلى أن عشاق الفلك سيتمكنون من رصد عدد من الكواكب في أوقات مختلفة، إذ سيظهر كوكب الزهرة في ساعات المساء، بينما يمكن رؤية زحل ونبتون ليلا، أما المريخ وأورانوس فسيكون رصدهما ممكنا بعد منتصف الليل، في حين يظهر المشتري خلال ساعات الصباح.

وتُعد ظاهرة شهب البرشاويات، أو Perseids، من الظواهر الفلكية السنوية التي يمكن لسكان الأرض مشاهدتها عادة بين 17 يوليو و24 أغسطس، حيث تظهر زخات من الشهب المتساقطة في السماء.

وتتكون هذه الشهب من حطام مذنب "سويفت-تتل" الذي يدخل الغلاف الجوي للأرض ويحترق فيه على شكل كرات نارية مضيئة.

وسُميت الظاهرة بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة برشاوس (حامل رأس الغول)، التي تبدو الشهب وكأنها تنطلق من اتجاهها في السماء.
 
 


gnews

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