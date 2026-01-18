الأحد 2026-01-18 03:39 م

أغلى شريحة لحم في التاريخ… صائغ أمريكي يطهيها على سبائك ذهب ويثير الجدل - فيديو

الأحد، 18-01-2026 02:38 م

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو غريب من نيويورك يظهر صائغ مجوهرات وهو يطهو شريحة لحم فوق ثلاث سبائك من الذهب الخالص، في تجربة أثارت دهشة المتابعين وحصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات.

وأوضح الصائغ أن الذهب من أسرع المعادن توصيلًا للحرارة، ما يجعل اللحم ينضج أسرع بثلاث مرات مقارنة بالحديد، محذرًا من خطورة اقتراب الذهب من مصادر الحرارة.


وتبلغ تكلفة هذه التجربة نحو 450 ألف دولار نتيجة قيمة السبائك المستخدمة، ما أثار انقسام الآراء بين من رأى التجربة استعراضًا مبالغًا فيه للثراء، ومن اعتبرها تجربة مبتكرة تكشف الخصائص العلمية للذهب.

 

 

 

