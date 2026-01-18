أغلى شريحة لحم في التاريخ… صائغ أمريكي يطهيها على سبائك ذهب ويثير الجدل - فيديو

وأوضح الصائغ أن الذهب من أسرع المعادن توصيلًا للحرارة، ما يجعل اللحم ينضج أسرع بثلاث مرات مقارنة بالحديد، محذرًا من خطورة اقتراب الذهب من مصادر الحرارة.
وتبلغ تكلفة هذه التجربة نحو 450 ألف دولار نتيجة قيمة السبائك المستخدمة، ما أثار انقسام الآراء بين من رأى التجربة استعراضًا مبالغًا فيه للثراء، ومن اعتبرها تجربة مبتكرة تكشف الخصائص العلمية للذهب.
Can a gold bar cook steak? pic.twitter.com/UHTyju2KJR— TraxNYC (@TraxNYC) January 16, 2026
