أغلى وأشهر أنواع اللحوم في العالم: تعرف عليها

الوكيل الإخباري - تُقدر أغلى أنواع اللحوم في العالم بجودتها ونكهاتها الفريدة وطرق إنتاجها المتخصصة. وذلك بفضل ندرتها وطعمها المميز، حيث يمكن استخدامها في العديد من الوصفات.





أغلى أنواع اللحوم في العالم

تعتبر هذه الأنواع من اللحوم من الأفخم والأكثر طلبًا في الأسواق العالمية، وتُستخدم في المطاعم الراقية وأطباق الطعام الفاخرة، وهي كما يلي:



1. الواغيو الياباني (Japanese Wagyu)

يُعتبر الأفضل عالميًا بفضل تربيته في اليابان وفق معايير صارمة. يمتاز بلونه الغني وتوزيع الدهون المتوازن (الماربلينغ) الذي يمنحه طراوة ونكهة مميزة. ويمكن أن يتجاوز سعره $500 لكل كيلوجرام.



2. الواغيو الأمريكي (American Wagyu)

هو نتيجة تهجين بين الأبقار اليابانية والأمريكية، حيث يجمع بين النكهة الغنية للواغيو واللحم الأحمر الأمريكي الشهير. ويتراوح سعره بين $150 و $300 لكل كيلوجرام.



3. الواغيو الأسترالي (Australian Wagyu)

يتم تربيته وفق تقنيات يابانية في أستراليا. يمتاز بجودة عالية وطراوة مميزة، وإن كان أقل تكلفة قليلاً من الواغيو الياباني. ويتراوح سعره بين $100 و $250 لكل كيلوجرام.



4. الواغيو التشيلي (Chilean Wagyu)

تربية الأبقار الواغيو في تشيلي تشتهر بالجودة العالية، مع الاهتمام بالتفاصيل والتقنيات اليابانية. ويمكن أن يكون في نفس نطاق الأسعار للأسترالي، بين $100 و $200 لكل كيلوجرام.



5. فوا غرا (Foie Gras)

هذا هو كبد الأوز أو البط الذي يتم تغذيته بطريقة معينة للحصول على كبد ذو قوام كريمي ونكهة غنية. يُعتبر من الأطعمة الفاخرة في المطبخ الفرنسي. ويمكن أن يصل سعره إلى $90 لكل كيلوجرام.



6. لحم بقر كوبيه (Kobe Beef)

يُعتبر من أفضل أنواع الواغيو، وهو نوع خاص من الواغيو الياباني الذي يأتي من منطقة كوبي. يتميز بماربلينغ استثنائي وطراوة لا مثيل لها. ويمكن أن يتجاوز سعره $500 لكل كيلوجرام، مما يجعله واحدًا من أغلى أنواع اللحوم في العالم.