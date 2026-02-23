أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ

وكانت صوفي داونينغ قد حصلت في عيد الميلاد الماضي على قسيمة شرائية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية مخصصة لمقهى "200 Degrees Coffee".
وتوجهت الشابة البريطانية للمقهى المذكور لشراء كوب من القهوة خلال استراحة الغداء يوم الخميس 12 فبراير، إلا أن الموظف أصيب بالذهول حين ظهر رقم فلكي على شاشة جهاز الدفع.
واكتشفت صوفي أن رصيدها المسجل في البطاقة تجاوز 63 كوادريليون جنيه إسترليني (أي الرقم 63 وأمامه 15 صفرا، وهو عدد ضخم يساوي ألف تريليون أو مليون مليار).
والرقم الفلكي يتجاوز 100 ألف مرة ضعف صافي ثروة إيلون ماسك البالغة 843.4 مليار دولار، وفقا لتقرير صحيفة ميرور.
وهذا يعني أن الرصيد يعادل 670 ضعف حجم الاقتصاد العالمي متجاوزا اقتصاد المملكة المتحدة بـ 22500 ضعف والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بـ 2700 ضعف، بحسب تقرير "LAD Bible".
وقالت صوفي: "بإمكاني الدخول وشراء كل شيء من الرفوف لكنني لا أريد أن أسخر من أحد.. كان من الأفضل لو كانت بطاقة هدية أخرى".
وأضافت مازحة لبي بي سي: "أنا أستمتع فقط بلحظة كوني أغنى شخص في العالم على الورق ما دامت هذه اللحظة تدوم".
