أغنى نساء العالم.. هذه هويتها - صورة

شهدت ثروتها زيادة كبيرة بفضل ارتفاع سهم "وول مارت" بنسبة 40%. رغم انتمائها إلى عائلة غنية، اختارت أليس الابتعاد عن الأضواء والتركيز على الفنون، حيث أسست "متحف كريستال بريدجز للفن الأميركي". كما قدمت تبرعات سخية في مجالات التعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك تأسيس "مدرسة أليس إل. والتون للطب".
أليس تمتلك عقارات فاخرة، منها شقة في نيويورك بقيمة 25 مليون دولار، وقد قررت بيع مزارعها في تكساس للتركيز على أعمالها الفنية والخيرية.
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