أفضل دعاء للأبناء

الوكيل الإخباري- يبحث الكثير من الآباء والأمهات حول أفضل الأدعية التي تساعد على حماية أبنائهم، فحب الأبناء هو غريزة إنسانية لدى الأب والأم، يولد بعد قدوم الأبناء إلى الدنيا ورؤيتهم وهم صغار، ويظل يكبر مع نموهم وتربيتهم، فما أفضل من الدعاء للأبناء بالهداية والصلاح والتوفيق والنجاح.



أدعية من القرآن للأبناء



" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ".

" رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ".

" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ".

" رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ".

" رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ".

" رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ".

" رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ".

" رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ".



أدعية من السنة النبوية للأبناء



" أُعيذُكما بكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ومِن كلِّ عينٍ لامَّةٍ "

" اللهم إنَّكَ تعلَمُ أنِّي أُحِبُّهما فأَحِبَّهما ".

" اللَّهمَّ عَلِّمهُ الحِكمةَ وتأويلَ الكتابِ ".



أجمل الأدعية للأبناء



إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات.

اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشداً.

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجَه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونوراً لأبصارهم.

اللهم افتح لهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزيّن أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى.

اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.



دعاء للأبناء بالتوفيق



اللهم اهدِ أبنائي إلى الإيمان ووفِّقهم إلى ما تحبُّ وترضى يا منَّان.

اللهم اجعل أبنائي وأبناء المسلمين هداةً مهديين يا رب العالمين.

اللهم اشفِ أبنائي من كل داء ونقهم من الخطايا وثبتهم على الهداية.

اللهم ادفع عن أبنائي كلَّ شرٍّ ويسِّر لهم كلَّ خير بفضل منك يا ذا الفضل العظيم.

اللهم كن لأبنائي معينًا وفي الشدائد كافيًا ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين.

اللهم لا تضلَّ أبنائي بعد إذ هديتهم واجعلهم في زمرة الصالحين يا كريم.

اللهم احشر أبنائي مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين في جنة النعيم.

اللهم ارفع درجة أبنائي في عليين واحشرهم مع من تحبُّ يا أكرم الأكرمين.



من أدعية النبي للأبناء والأهل؟



اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}.



أفضل ما تدعو به لأبنائك؟



اللهم ارزقني دعاءهم لي بعد الممات، اللهم احفظهم لي بحفظك، ولا تفرق بيننا، وارزقنا الراحة، والسكينة، والصحة، وسعة الرزق، اللهم أنهم أجمل ما أنعمت علي.



كيف أستودع الله أولادي؟