أفضل طرق تنظيف الأثاث والإكسسوارات المصنوعة من الجلد اللامع

الجلد اللامع مقابل العادي:
يختلف الجلد اللامع عن الجلود الأخرى، التي قد تصادفينها كالجلد المدبوغ. ويرجع ذلك إلى مظهره شديد اللمعان، الذي ينتج عن طبقة من البولي يوريثين السائل الموجودة فيه.
يُعد الجلد اللامع من أسهل الجلود تنظيفاً، وبفضل ملمسه المتين، والناعم. ويساعد تنظيف الجلد اللامع، بشكلٍ روتيني، في الحفاظ على جودته، ومظهره اللامع، وإبقائه خالياً من الخدوش. وقد لا تحتاجين إلى تنظيف قطع الجلد اللامع بشكلٍ أسبوعي، وكل ما في الأمر أنكِ بحاجة إلى تقييم الأمر حسب الاستخدام، وهذا يعني مسح حذائكِ المصنوع من الجلد اللامع، بعد ارتدائه في الخارج، لإزالة أي حطام أو أوساخ. أما بالنسبة للأريكة، فيمكنكِ تنظيفها مع أثاث غرفة المعيشة.
كيفية تنظيف الجلد اللامع:
بدايةً، لا تستخدمي مواد كيميائية منزلية قاسية، مثل: الخل، والمبيض، والأسيتون، على الجلد اللامع؛ لأنها تلحق الضرر بجودته، كما يجب الابتعاد عن بعض مكونات الطهي، التي يتم ترويجها عادةً، مثل زيت الزيتون، لتحسين لمعان الجلد، لأنها تتسبب في تراكم دهني غير محبب. في النهاية، إن العناصر التي يجب أن تستخدميها في هذه المهمة هي قطعة قماش من الألياف الدقيقة، ومنظف مصمم خصيصًا للجلد اللامع.
المواد التي تحتاجين إليها؛ لتنظيف الجلد اللامع:
- قطعة قماش من الألياف الدقيقة.
- منظف الجلد اللامع.
خطوات تنظيف الجلد اللامع:
- خذي قطعة قماش من الألياف الدقيقة، وامسحي الغبار.
- استخدمي قطعة قماش أخرى من الألياف الدقيقة مبللة بالماء؛ لمسح الجلد اللامع برفق.
- لمزيد من اللمعان، ولتلميع العلامات، ضعي منظف الجلد اللامع برفق.
على الرغم من سهولة تنظيف الجلد اللامع بفضل ملمسه الناعم، إلا أنه من المهم أن تظلي على اطلاع دائم على التآكل والتلف، لأنه عرضة بشكل خاص للتشقق. وتذكري، أيضاً، أن الجلد اللامع ليس مقاوماً للماء، لذا حاولي - قدر الإمكان - تجنب البرك، والانسكابات. ومع أن الجلد اللامع أكثر متانة بطبيعته، إلا أنه لا يزال من غير المستحسن ارتداء أحذية الجلد اللامع في المطر. وإذا حدث واتسخت، فمن الأفضل الاعتناء بها على الفور.
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