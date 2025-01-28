أفضل طرق لتخزين الخضروات لشهر رمضان للحفاظ على جودتها

الوكيل الإخباري- مع اقتراب شهر رمضان، تسعى الكثير من السيدات إلى تخزين الخضروات بطريقة سليمة لضمان توفير الوقت والجهد أثناء تحضير الأطباق اليومية. إليكِ الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات التي تحافظ على جودتها ونكهتها:

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البصل والثوم:

البصل: يُخزن في مكان جاف، مظلم، وجيد التهوية. يفضل وضعه في سلال مفتوحة أو أكياس قماش.

الثوم: يُخزن بالطريقة نفسها كالبصل، ويمكنكِ فرمه وحفظه في الفريزر مع قليل من الزيت داخل عبوات صغيرة للحفاظ على طعمه.

البطاطا:

تُخزن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الضوء والرطوبة. يُفضل وضعها في صناديق أو أكياس ورقية لضمان عدم تعرضها للتعفن.



الخضروات الورقية (مثل السبانخ، البقدونس، والكزبرة):

اغسليها جيدًا وجففيها باستخدام منشفة أو ورق مطبخ.

ضعيها في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.

يمكن فرم الكميات وتخزينها في الفريزر لاستخدامها لاحقًا في الطبخ.



الجزر والكوسة والباذنجان:

اغسليها جيدًا، وجففيها، ثم قطعيها إلى شرائح أو مكعبات حسب الحاجة.

ضعيها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء أو في علب محكمة الإغلاق في الفريزر.



الفلفل بأنواعه:

اغسلي الفلفل جيدًا، وجففيه، ثم قطعيه إلى شرائح أو مكعبات.

يمكن تخزينه في أكياس في الفريزر أو وضعه في الثلاجة إذا كان للاستخدام القريب.



البامية:

اغسليها وجففيها، ثم أزيلي رؤوسها وقومي بتفريزها كما هي أو بعد تقطيعها لتسهيل استخدامها لاحقًا.



البندورة (الطماطم):

يمكن فرم البندورة أو طحنها وحفظها في أكياس أو علب محكمة الإغلاق داخل الفريزر.

إذا كنتِ ترغبين في الاحتفاظ بها طازجة، خزنيها في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الرطوبة.





الملوخية:

اغسلي الملوخية جيدًا، افصلي الأوراق عن السيقان، ثم افرميها ناعمًا.

ضعيها في أكياس بلاستيكية أو حاويات محكمة الإغلاق داخل الفريزر.



البازلاء والفاصوليا الخضراء:

قشري البازلاء أو قطعي الفاصوليا حسب الرغبة.

اسلقيها لمدة 2-3 دقائق في ماء مغلي، ثم ضعيها في ماء بارد للتبريد، وجففيها، واحفظيها في الفريزر.

نصائح عامة:

- استخدمي أكياس التفريز الخاصة لضمان الحفاظ على جودة الخضروات لأطول فترة ممكنة.

- قومي بكتابة تاريخ التخزين على كل كيس أو علبة لتسهيل تنظيم الخضروات عند استخدامها لاحقًا.

- قسمّي الكميات إلى حصص صغيرة تناسب الاستخدام اليومي لتجنب الفاقد.