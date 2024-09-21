أفضل من الطازجة.. أطعمة عليك تناولها مجمّدة

خصوصاً بالنسبة للأطعمة القابلة للتلف أو "النادرة"، حيثُ تتفوق الإصدارات المجمدة، التي تعتبر أكثر ملاءمة من حيث مدة الصلاحية وسهولة إيجادها، وفقاً للامبرت.
ومن أهم الأنواع التي نصحت خبيرة التغذية بتناولها مجمدة:
اللحوم
حيث أن "الطازجة" منها تفقد عناصرها الغذائية بسرعة، وربما يضاف إليها مواد حافظة لزيادة مدة صلاحيتها. كما "يساعد تجميد اللحوم أو شراؤها مجمدة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والنكهة" بحسب لامبرت.
الأسماك
الذرة الحلوة
البروكلي
من الورقيات الخضراء المعروفة بقصر عمرها، ويحافظ تجميدها على قيمتها الغذائية الغنية بفيتامين سي وحمض الفوليك سليمين لفترة أطول.
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