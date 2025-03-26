أفضل وجهات السفر لعطلة عيد الفطر 2025

الوكيل الإخباري- إجازة عيد الفطر هي الفرصة المثالية للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بأجواء العيد السعيدة في بداية فصل الربيع. ومع الطقس المعتدل في العديد من الوجهات السياحية، يصبح السفر خيارًا ممتازًا للباحثين عن مغامرات في الطبيعة، أو استرخاء على الشواطئ، أو زيارة أماكن جديدة ومثيرة. إليك أبرز الوجهات السياحية التي يمكنك زيارتها في عطلة عيد الفطر 2025.

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1. دبي، الإمارات العربية المتحدة

تجمع دبي بين الحداثة والتراث، ما يجعلها واحدة من الوجهات السياحية المفضلة. يمكنك زيارة برج خليفة، أكبر برج في العالم، والتسوق في مراكزها التجارية الفاخرة، بالإضافة إلى الأنشطة الصحراوية المثيرة. كما تتميز بتقديم عروض خاصة للمناسبة في المراكز التجارية والمطاعم.



2. إسطنبول، تركيا

إسطنبول هي مدينة تمتاز بتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة. يمكنك زيارة المساجد التاريخية مثل آيا صوفيا والمسجد الأزرق، والتجول في الأسواق الشعبية مثل السوق الكبير. كما يتمتع الزوار بالأجواء الروحانية في عيد الفطر، ويستمتعون بالمأكولات التركية التقليدية في المقاهي المطلة على مضيق البوسفور.



3. شرم الشيخ، مصر

إذا كنت محبًا للأنشطة المائية، فإن شرم الشيخ هي المكان المثالي لك. يمكنك استكشاف الشعاب المرجانية من خلال الغوص أو الغطس، والتمتع بالشواطئ الرملية البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أجواء احتفالية رائعة خلال عيد الفطر مع الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية.



4. صلالة، عمان

صلالة تتميز بجمال طبيعتها الخلابة، من الشلالات والحدائق إلى الشواطئ الرائعة مثل شاطئ المغسيل. خلال عيد الفطر، تتحول الحدائق إلى أماكن للاحتفالات العائلية، حيث يمكن تبادل التهاني، وزيارة الأسواق المحلية التي تعرض الحرف العمانية.



5. جورجيا

تُعتبر جورجيا وجهة سياحية رائعة تجمع بين المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ العريق. يمكنك زيارة المدن القديمة مثل تبليسي، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية للجبال. كما تتمتع جورجيا بأجواء احتفالية لعيد الفطر، حيث يمكن زيارة المساجد والأسواق الشعبية.



6. ماليزيا

ماليزيا هي دولة تتمتع بتنوع ثقافي كبير، وتُعتبر من الوجهات المثالية للاحتفال بعيد الفطر. تتزين المدن بالأضواء والزينة، وتستضيف الأسواق الشعبية العديد من الفعاليات خلال العيد. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمهرجانات في الحدائق والشواطئ.



اختر وجهتك المفضلة وابدأ تحضير خططك لقضاء عيد فطر مميز مع العائلة والأصدقاء!