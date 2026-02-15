الأحد 2026-02-15 01:19 م

أفكار بسيطة لزينة رمضان

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-02-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-   يحلّ شهر رمضان حاملاً معه أجواءً من الكرم والروحانيات، ويحرص الناس على استقباله بمظاهر فرح تقليدية، تبدأ من تزيين الشوارع وشرفات المنازل، وتمتد إلى تفاصيل الديكور الداخلي التي تعكس دفء الشهر وخصوصيته.اضافة اعلان


وتُعدّ الإضاءة العنصر الأبرز في زينة رمضان، ولا سيما باللون الأصفر الدافئ الممزوج بنجوم وأهِلّة خشبية صغيرة يمكن توزيعها على الستائر أو الزوايا الهادئة، ما يضفي طابعًا ساحرًا على المكان.

ولإضفاء لمسة روحانية، يمكن الاستعانة بديكورات تحمل الطابع الإسلامي، كأكواب مزينة بالخط العربي، أو صناديق خشبية للتمر، إلى جانب شموع برائحة العود والمسك.

كما تشكّل الوسائد عنصرًا بارزًا في ديكور المنزل الرمضاني، ويمكن اختيار تلك المطبوعة عليها عبارات رمضانية أو شخصيات تراثية محبوبة في الذاكرة مثل "بوجي وطمطم".

ولا تُغفل المفروشات ذات الطابع الرمضاني، ولا سيما المصنوعة من الكتان أو الخيش، التي تزيّن طاولة الطعام، ويُنصح بتنسيق الألوان المتقاربة لخلق أجواء هادئة ومتناغمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فرص للعمل في الأردنية للطيران

أخبار الشركات فرص للعمل في الأردنية للطيران

تعبيرية

منوعات أفكار بسيطة لزينة رمضان

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

أخبار محلية رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى الأمير فيصل في الرصيفة

الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

أخبار محلية الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط

أخبار محلية المجلس التمريضي الأردني يشارك في المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة أسيوط

جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

منوعات جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

وفاة فنان سوري شعبي -صورة

فن ومشاهير وفاة فنان سوري شعبي -صورة

الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد للنواب قانون المنافسة

أخبار محلية الأعيان يقر 7 مشاريع قوانين ويعيد للنواب قانون المنافسة



 






الأكثر مشاهدة