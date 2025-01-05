أقدم على ضرب والدته.. مأساة عائلية تنتهي بجثة ودماء في مصر

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول شخص يدعي وحيد.ا، 44 عاما، مصاب بجرح طعني في الجانب الأيسر من الصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى.
وكشفت التحريات أنه أثناء تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم ووالدته، حال قيام المتهم بالتعدي بالضرب على والدته، فتدخل المجني عليه وحاول منعه، فقام المتهم بطعنة نافذة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
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