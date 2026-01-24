السبت 2026-01-24 10:44 ص

أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور

الشفق الأحمر الشمالي - آيستوك
 
السبت، 24-01-2026 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت سماء عدد من الدول الأوروبية ظهورًا نادرًا للشفق القطبي الأحمر، نتيجة عاصفة إشعاع شمسي قوية وغير معتادة ضربت الأرض، مكوّنة مشاهد لافتة في سماء نصف الكرة الشمالي.

ويتشكل الشفق الأحمر عندما تُثار ذرات الأكسجين على ارتفاعات تزيد على 200 كيلومتر بفعل جسيمات عالية الطاقة من الرياح الشمسية، حيث يؤدي رِقّة الهواء في هذه الطبقات إلى انبعاث الضوء الأحمر بدلاً من الأخضر الشائع.


وأضاءت الظاهرة سماء مدن عدة، من بينها برلين في ألمانيا، كما رُصدت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشمال إيطاليا، ووصلت مشاهدتها إلى الصين. ويعود ذلك إلى تأثير عاصفة إشعاع شمسي من الفئة S4 تُعد الأقوى منذ أكثر من 20 عامًا.


كما نشر موقع Vietnam.vn صورًا للشفق القطبي الأحمر في آيسلندا، حيث ظهرت خطوط متوهجة بألوان الأزرق والوردي والأرجواني، في مشهد وصفه المتابعون بالاستثنائي والنادر للغاية.

 


