أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور

ويتشكل الشفق الأحمر عندما تُثار ذرات الأكسجين على ارتفاعات تزيد على 200 كيلومتر بفعل جسيمات عالية الطاقة من الرياح الشمسية، حيث يؤدي رِقّة الهواء في هذه الطبقات إلى انبعاث الضوء الأحمر بدلاً من الأخضر الشائع.
وأضاءت الظاهرة سماء مدن عدة، من بينها برلين في ألمانيا، كما رُصدت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشمال إيطاليا، ووصلت مشاهدتها إلى الصين. ويعود ذلك إلى تأثير عاصفة إشعاع شمسي من الفئة S4 تُعد الأقوى منذ أكثر من 20 عامًا.
كما نشر موقع Vietnam.vn صورًا للشفق القطبي الأحمر في آيسلندا، حيث ظهرت خطوط متوهجة بألوان الأزرق والوردي والأرجواني، في مشهد وصفه المتابعون بالاستثنائي والنادر للغاية.
