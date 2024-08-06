أكبر حفل بيتزا في العالم - صورة

احتوت البيتزا على حوالي 3000 كلغ من العجين، وأكثر من 1500 كلغ من الدقيق، وما يقرب من 650 كلغ من شرائح البيبروني، وأكثر من 1000 كلغ من الجبن، وتعاونت الشركة مع الطاهي الإيطالي العالمي توني جيميجناني، من أجل تحطيم الرقم القياسي.
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