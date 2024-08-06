أكبر حفل بيتزا في العالم - صورة

الوكيل الإخباري- للمرة الثانية دخلت شركة سياحية أمريكية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتنظيم أكبر حفل بيتزا في العالم.

وأسهم نزلاء أسطول سفن شركة «برينسيس كروزس» الراسية على شواطئ كاليفورنيا في تحقيق الإنجاز، من خلال تناول أكثر من 60 ألف شريحة بيتزا. ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن منشور لـ«موسوعة غينيس للأرقام القياسية» أن 11445 شخصاً تناولوا البيتزا في هذه المحاولة العالمية لتحطيم الرقم القياسي، عبر 16 سفينة امتدت من ألاسكا إلى أوروبا، وصولاً إلى منطقة البحر الكاريبي.



احتوت البيتزا على حوالي 3000 كلغ من العجين، وأكثر من 1500 كلغ من الدقيق، وما يقرب من 650 كلغ من شرائح البيبروني، وأكثر من 1000 كلغ من الجبن، وتعاونت الشركة مع الطاهي الإيطالي العالمي توني جيميجناني، من أجل تحطيم الرقم القياسي.



