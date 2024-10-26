أكبر مبنى في العالم..السعودية تبني "المكعب"

ويعرف المشروع بـ "المكعب"، وهو جزء من مشاريع تنموية أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وفقاً لما نشر في صحيفة "تايمز أوف إنديا".
وسيضم المكعب الضخم مطاعم راقية، ومساحات للبيع بالتجزئة، ومكاتب، وسيكون بمثابة مركز مدينة جديد على مساحة أرضية تعادل 600 ألف متر مربع تقريباً.
وسيضم المكعب أيضاً 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة.
وسيتميز المكعب باستخدام الذكاء الاصطناعي على شاشات عملاقة ستغطي الجزء الخارجي من الساحة، على غرار كرة لاس فيغاس العملاقة.
ورغم أن المشروع يهدف إلى نقل السعودية نحو مستقبل أكثر حداثة، إلا أن الشركة قالت إنها تستمد إلهام التصميم من البيئة والهندسة المعمارية الإقليمية، ليكون مرجعاً لأسلوب العمارة النجدية، المتميزة بالمباني من الطوب اللبني، وفتحات النوافذ، والأبواب المثلثة أو المستطيلة، والساحات الخارجية المركزية.
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