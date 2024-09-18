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أكثر من 95 ألف معمر ياباني غالبيتهم نساء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   حطمت اليابان رقمًا قياسيًا جديدًا في طول العمر، إذ باتت تضم أكثر من 95 ألف شخص يبلغون مئة سنة أو أكثر، نحو 90% منهم نساء، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء.

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وبدءًا من مطلع سبتمبر، أصبح عدد المعمرين في اليابان 95119 شخصًا، أي أكثر بـ2980 شخصًا مقارنة بأرقام العام الفائت، بينهم 83958 امرأة و11161 رجلًا، وفق بيان لوزارة الصحة. وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، الأحد الفائت، أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 36.25 مليون ياباني، أو 29.3% من السكان.


ومع هذه النسبة، تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، بحسب الوزارة.

 

البيان

 
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