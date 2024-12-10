 
الثلاثاء 2024-12-10 03:53 م
 

أكثر 3 أجهزة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-   مع دخول فصل الشتاء، يسعى عدد كبير من الاشخاص لمعرفة طرق لتوفير الكهرباء في الطقس البارد، حيث تعتمد غالبية المنازل على عدد من الأجهزة الكهربائية لمواجهة «الصقيع»، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء.

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لذا نقدم في السطور التالية أبرز 3 أجهزة تسبب زيادة في فاتورة الكهرباء.


1- السخان الكهربائي
السخان الكهربائي من الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، فهو يعد من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، نتيجة لتشغيله طوال اليوم، وبالتالي يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية.


2- الدفاية الكهربائية

يعتمد عدد كبير من الاشخاص على الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء لمواجهة الطقس البارد، وبالتالي تؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء. لذلك يجب عدم استخدامها لفترات طويلة خلال فصل الشتاء لتقليل الاستهلاك.


3- الغلاية الكهربائية
تعد الغلاية الكهربائية من الأجهزة التي تسبب زيادة في فاتورة الكهرباء، حيث يتم استخدامها عند تحضير المشروبات الساخنة، ما يتسبب في زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء. لذلك ينصح بفصل جهاز الغلاية عن مصدر الكهرباء بشكل كامل بعد الاستخدام.

نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في فصل الشتاء:
ولتجنب زيادة استهلاك فاتورة الكهرباء، يجب اتباع ما يلي:
استخدام المصابيح الموفرة والاستغناء عن المصباح العادي.
عدم إنارة اللمبات الكهربائية خلال فترة النهار.
تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط.
عدم تشغيل الدفاية الكهربائية بشكل متواصل.
تشغيل غسالة الملابس مرة واحدة بكميات ملابس بدلاً من مرات كثيرة بكميات أقل مما يجعلها تستهلك كهرباء بنسبة أكبر.
تجنب ترك باب الثلاجة مفتوحاً لفترة طويلة.
فصل «الفيش» عن جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب والتلفزيون و شاحن الهاتف المحمول بحال عدم الاستخدام .

المصري اليوم

 
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