أكثر 3 أجهزة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، يسعى عدد كبير من الاشخاص لمعرفة طرق لتوفير الكهرباء في الطقس البارد، حيث تعتمد غالبية المنازل على عدد من الأجهزة الكهربائية لمواجهة «الصقيع»، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة استهلاك الكهرباء.

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لذا نقدم في السطور التالية أبرز 3 أجهزة تسبب زيادة في فاتورة الكهرباء.



1- السخان الكهربائي

السخان الكهربائي من الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، فهو يعد من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء، نتيجة لتشغيله طوال اليوم، وبالتالي يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء الشهرية.



2- الدفاية الكهربائية

يعتمد عدد كبير من الاشخاص على الدفاية الكهربائية في فصل الشتاء لمواجهة الطقس البارد، وبالتالي تؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء. لذلك يجب عدم استخدامها لفترات طويلة خلال فصل الشتاء لتقليل الاستهلاك.