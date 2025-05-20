أكسيل .. العملاق النائم تحت المحيط قد يصحو قريبًا

ويقع هذا البركان، الذي يبلغ عرضه ميلًا واحدًا، على بُعد حوالي 480 كم من سواحل ولاية أوريغون، ويقبع على عمق يزيد عن 1500 متر تحت سطح المحيط الهادئ. ويرى العلماء أنه ينتفخ تدريجيًا مثل بالون ممتلئ بالحمم البركانية، مع ارتفاع ملحوظ في قاع البحر المحيط به.
وقال ويليام تشادويك، عالم البراكين وأستاذ الأبحاث في جامعة ولاية أوريغون، إن "جبل أكسيل" يشبه براكين هاواي، ومن المتوقع أن يطلق عند ثورانه أكثر من 28 مليون متر مكعب من الحمم البركانية شديدة السيولة، تزن ملايين الأطنان.
وفي الأسابيع الأخيرة، سُجّل ارتفاع كبير في عدد الزلازل تحت الجبل، في مؤشر واضح على تصاعد حركة الصهارة. ومنذ 6 مايو، ارتفع عدد الزلازل اليومية بشكل مطّرد، وقد يصل إلى 10,000 زلزال خلال 24 ساعة عند الثوران الكامل، بحسب تقديرات علمية.
وكان البركان قد ثار آخر مرة في عام 2015، مسببًا قرابة 8000 زلزال، وتدفّقات حمم سميكة بارتفاع 137 مترًا، كما تسبب في هبوط قاع المحيط بحوالي 2.4 متر. وسُجّلت ثورات سابقة له في عامي 1998 و2011.
ورغم هذا النشاط، يؤكّد العلماء أن البركان لا يشكل خطرًا على المجتمعات الساحلية بسبب موقعه العميق والبعيد عن اليابسة.
ويقول الدكتور ويليام ويلكوك، أستاذ الجيوفيزياء البحرية في جامعة واشنطن: "عندما يثور "أكسيل"، لا يشعر به أحد تقريبًا، ولا يؤثر على النشاط الزلزالي في البر".
ويتابع العلماء هذا البركان عن كثب باستخدام مصفوفات من أجهزة الاستشعار المتطوّرة، ما يجعل "أكسيل" واحدًا من أكثر البراكين البحرية مراقبة في العالم، وفقًا لما قاله مايك بولاند من مرصد يلوستون للبراكين.
وبينما يُرجّح بعض العلماء أن يحدث الثوران في أواخر عام 2025 أو أوائل 2026، يرى آخرون أن الحدث قد يقع في وقت أقرب.
ويقول البروفيسور سكوت نونر، من جامعة نورث كارولينا: "رغم كل التقدّم، لا تزال التنبؤات البركانية أصعب من التنبؤ بالطقس، وما زلنا نجهل الكثير عن حركة الصهارة".
ويعوّل العلماء على هذه الفرصة النادرة لتجربة نماذج التنبؤ الجديدة في بيئة لا تشكّل خطرًا على البشر، على أمل أن تُساهم هذه المعرفة لاحقًا في تحسين الإنذار المبكر من البراكين النشطة القريبة من التجمّعات السكانية.
روسيا اليوم
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