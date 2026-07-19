ألاسكا.. دب أشيب يفاجئ ثلاثة متنزهين في مواجهة مرعبة - فيديو

وبحسب التقارير، حافظ المتنزهون على هدوئهم واتبعوا تعليمات حراس المنطقة، فتحدثوا مع الدب وتراجعوا ببطء لإفساح الطريق أمامه، قبل أن يمر بجانبهم ويواصل طريقه دون وقوع إصابات.
Instead of panicking she stepped off the… pic.twitter.com/TRtcyg8yHQ
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