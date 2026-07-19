ألاسكا.. دب أشيب يفاجئ ثلاثة متنزهين في مواجهة مرعبة - فيديو

الوكيل الإخباري- تحولت رحلة تنزه في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى مواجهة مرعبة مع دب أشيب، بعدما فوجئ ثلاثة متنزهين بظهوره أمامهم في ممر ضيق داخل محمية أنان كريك للحياة البرية.



وبحسب التقارير، حافظ المتنزهون على هدوئهم واتبعوا تعليمات حراس المنطقة، فتحدثوا مع الدب وتراجعوا ببطء لإفساح الطريق أمامه، قبل أن يمر بجانبهم ويواصل طريقه دون وقوع إصابات.

اضافة اعلان





Instead of panicking she stepped off the… A hiker came around a blind corner on a trail at Brooks Falls in Katmai National Park Alaska and found herself face to face with Bear 909 - one of the most well known Alaskan Coastal Brown Bears in the park - along with her two cubs.Instead of panicking she stepped off the… pic.twitter.com/TRtcyg8yHQ July 18, 2026