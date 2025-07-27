ألسنة اللهب تُطفئ فرحة العمر.. مأساة عروسين ليلة الزفاف في مصر

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة "فوه"، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية عن اشتعال النيران في شقة العريس البالغ من العمر 28 عامًا، أثناء احتفال العائلتين بالزفاف.
وفور الإبلاغ، انتقل رئيس مباحث المركز ونائب المأمور برفقة قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين اشتعال الشقة بالكامل واحتراق جميع محتوياتها.
ووفقًا لرواية عم العريس، فقد تلقت الأسرة نبأ الحريق خلال مراسم الزفاف، فسارعوا إلى الشقة ليُفاجأوا بالنيران تلتهم كل ما فيها، وسط صدمة كبيرة بين الحضور، دون توجيه أي اتهام حتى الآن.
وتمكّنت قوات الحماية المدنية المصرية ، بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما أشارت المعاينة الأولية إلى أن الحادث نجم عن ماس كهربائي.
هذا وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية التي تولت التحقيق لكشف الملابسات الكاملة للحدث الذي بدّل فرح العائلتين إلى حزن كبير.
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