الخميس 2026-06-11 09:49 م

ألمانيا.. انهيار مفاجئ لعجلة طائرة قبل الإقلاع

انهيار عجلة طائرة "دريم لاينر" قبل الإقلاع في فرانكفورت
انهيار عجلة طائرة "دريم لاينر" قبل الإقلاع في فرانكفورت
 
الخميس، 11-06-2026 08:45 م
الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من الموظفين إثر انهيار مفاجئ لعجلة المقدمة لطائرة من طراز Boeing 787 Dreamliner التابعة لـلوفتهانزا أثناء توقفها عند إحدى البوابات في مطار Frankfurt Airport، الخميس.اضافة اعلان


وقالت الشركة إن الحادث وقع قبل صعود الركاب إلى الطائرة، فيما كان أفراد الطاقم وموظفو الخدمات الأرضية على متنها، مؤكدة إصابة عدد من الموظفين ونقلهم لتلقي العلاج.

ووقع الحادث عند الساعة 12:45 ظهراً ، بينما كانت الطائرة تستعد لتسيير الرحلة رقم "LH450" المتجهة إلى Los Angeles.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة انهيار عجلة المقدمة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى استقرار مقدمة الطائرة جزئياً على هيكلها السفلي، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى الموقع.

وأكدت لوفتهانزا أنها فتحت تحقيقاً بالتعاون مع الجهات المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مشيرة إلى أن الطائرة انضمت إلى أسطولها للرحلات الطويلة في فبراير الماضي.
 
 


gnews

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