ألمانيا.. تحذيرات من مخالطة حيوانات الألبكة

الوكيل الإخباري- مع اكتساب تجارب المشي مع حيوانات الألبكة قدراً من الشعبية في جميع أنحاء ألمانيا، يدق خبراء الصحة ناقوس الخطر بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة المخالطة البشرية لهذه الحيوانات.



ويحذر كريستيان مينغ، أحد الباحثين في معهد فريدريش لوفلر، من أن مخالطة هذه الحيوانات يمكن أن تشكل مخاطر الإصابة بالعدوى، حيث يمكن أن تحمل حيوانات الألبكة مجموعة واسعة من الجراثيم، بدءًا من مسببات الأمراض المسببة للإسهال إلى العث والسل.



وأعرب مينغ عن قلقه من أن العديد من الوافدين الجدد إلى هذا الاتجاه ربما يكون لديهم خبرة قليلة في التعامل مع الحيوانات في المزارع، مضيفًا أن الأطفال وكبار السن معرضون بشكل خاص للإصابة بالعدوى.



وأضاف أن خطر انتقال الأمراض ربما يزيد عندما يتم إيواء هذه الحيوانات مع حيوانات أخرى، مثل الخيول.



ومن جهة أخرى، ينصح مينغ المشاركين في رحلة مع حيوانات الألبكة باتباع إرشادات النظافة الأساسية من خلال تفادي المخالطة الوثيقة، والامتناع عن تقبيل الحيوانات، وغسل اليدين بعد الاتصال بالحيوانات.

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