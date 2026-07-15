ألمانيا.. تفتح تحقيقًا بعد اختفاء 20 طنًا من الجبن

01:59 م

الوكيل الإخباري- فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا بعد اختفاء شحنة تضم 20 طنًا من جبن الإمنتال كانت في طريقها من مصنع بمدينة بايرويت في ولاية بافاريا إلى مستورد في فرنسا. اضافة اعلان





وأوضحت السلطات الألمانية أن شركة الشحن أوكلت عملية النقل إلى شركة أخرى عبر منصة إلكترونية، حيث وصلت الشاحنة إلى المصنع وحُمّلت بالشحنة، لكنها لم تصل إلى وجهتها.



وتحقق الشرطة الألمانية في احتمال تعرض العملية لعملية احتيال عبر المنصة الإلكترونية، فيما تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 80 ألف يورو.





