ألمانيا.. تفتح تحقيقًا بعد اختفاء 20 طنًا من الجبن

وأوضحت السلطات الألمانية أن شركة الشحن أوكلت عملية النقل إلى شركة أخرى عبر منصة إلكترونية، حيث وصلت الشاحنة إلى المصنع وحُمّلت بالشحنة، لكنها لم تصل إلى وجهتها.
وتحقق الشرطة الألمانية في احتمال تعرض العملية لعملية احتيال عبر المنصة الإلكترونية، فيما تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 80 ألف يورو.
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