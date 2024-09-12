ألمانيا.. ركاب "أفعوانية" يعلقون لمدة 40 دقيقة

الوكيل الإخباري- علق ركاب أفعوانية في أكبر مدينة ملاهي بألمانيا لمدة 40 دقيقة تقريبًا في مقاعدهم، بحسب متحدث باسم الملاهي، اليوم الخميس.

اضافة اعلان



وتوقفت العربات في أفعوانية "بلو فاير"، أمس الأربعاء، قبل أول مرحلة صعود في ملاهي "يوروبا-بارك" في روست بالقرب من الحدود الفرنسية.

وقال متحدث باسم الملاهي إن عشرين شخصًا تأثروا بهذا العطل، وأضاف أن المشكلة "جرى حلها"، وعاد القطار للعمل عصر نفس اليوم. وفحص الفنيون القطار وتبين أن قطعة غيار صغيرة خاصة بالحركة المغناطيسية كان يلزم تبديلها.



وأوضح المتحدث، أمس الأربعاء، أن إحدى عربات الأفعوانية لم تتمكن من القيام بأول صعود، بسبب "قلة العزم خلال الانطلاق". وقال إن الوضع لم يكن خطيرًا في أي وقت. وهذه ليست الواقعة الأولى التي تتعرض لها الأفعوانية.