ألمانيا.. ركاب "أفعوانية" يعلقون لمدة 40 دقيقة

وتوقفت العربات في أفعوانية "بلو فاير"، أمس الأربعاء، قبل أول مرحلة صعود في ملاهي "يوروبا-بارك" في روست بالقرب من الحدود الفرنسية.
وأوضح المتحدث، أمس الأربعاء، أن إحدى عربات الأفعوانية لم تتمكن من القيام بأول صعود، بسبب "قلة العزم خلال الانطلاق". وقال إن الوضع لم يكن خطيرًا في أي وقت. وهذه ليست الواقعة الأولى التي تتعرض لها الأفعوانية.
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