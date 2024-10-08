ألمانيا.. لص يقتحم حضانة ليطبخ معكرونة!

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا ما يشير إلى أنه كان يفكر في أي شيء آخر".
ولم يقم المقتحم، البالغ من العمر 24 عامًا، بأي أمور أخرى داخل الحضانة في مدينة غيرنسهايم بولاية هيسن مساء أمس الإثنين.
ووفقًا لبيان الشرطة، اقتحم الرجل المبنى عبر نافذة، ما تسبب في إطلاق جهاز الإنذار، وتلقت الشرطة الإشارة واعتقلت الرجل في الموقع.
وتجري الشرطة الآن تحقيقات ضده بتهمة السرقة.
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