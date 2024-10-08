 
الثلاثاء 2024-10-08 04:01 م
 

ألمانيا.. لص يقتحم حضانة ليطبخ معكرونة!

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم لص جائع مركزًا للرعاية النهارية في ألمانيا لطهي المعكرونة وكسر البيض.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا ما يشير إلى أنه كان يفكر في أي شيء آخر".


ولم يقم المقتحم، البالغ من العمر 24 عامًا، بأي أمور أخرى داخل الحضانة في مدينة غيرنسهايم بولاية هيسن مساء أمس الإثنين.


ووفقًا لبيان الشرطة، اقتحم الرجل المبنى عبر نافذة، ما تسبب في إطلاق جهاز الإنذار، وتلقت الشرطة الإشارة واعتقلت الرجل في الموقع.


وتجري الشرطة الآن تحقيقات ضده بتهمة السرقة.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة