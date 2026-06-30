ألمانيا.. هبوط اضطراري لطائرة تقل 225 راكبًا

وكان على متن الطائرة 225 راكباً و7 من أفراد الطاقم، وقد هبطت بسلام بعد إعلان حالة الطوارئ، فيما جرى إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم دون إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا.. مطاردة طريفة لكلب هارب في مطار هيثرو - فيديو
-
كندا.. وفاة طفل يبلغ 11 عاماً بداء الكلب بعد ملامسة خفاش
-
هل تنجو الأرض من تمدد الشمس؟ دراسة جديدة تجيب - فيديو
-
جريمة صادمة في الإسكندرية بدافع الغيرة
-
تقرير يكشف سلوكيات مزعجة للركاب على متن الطائرات
-
نيويورك .. جدل حول اصطدام محتمل بطائرة مسيّرة - فيديو
-
تشابه مدهش بين ضحك الإنسان وصغار القردة
-
بعد اختفاء غامض.. العثور على جثة مصممة أزياء مغربية