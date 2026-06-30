ألمانيا.. هبوط اضطراري لطائرة تقل 225 راكبًا

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الوكيل الإخباري- اضطرت طائرة من طراز إيرباص A321 تابعة لشركة جيت2 إلى الهبوط اضطرارياً في مطار إرفورت-فايمار شرقي ألمانيا، بعد تصاعد الدخان داخلها أثناء رحلتها من اليونان إلى لندن. اضافة اعلان





وكان على متن الطائرة 225 راكباً و7 من أفراد الطاقم، وقد هبطت بسلام بعد إعلان حالة الطوارئ، فيما جرى إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم دون إصابات.





