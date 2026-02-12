ألمانيا.. وفاة طفل جراء حريق في مبنى سكني شاهق شرقي برلين

واندلع الحريق حوالي الساعة 8 مساء في شقة بالطابق الثالث من المبنى المكون من 20 طابقا، بينما أشارت التقارير الأولية إلى الطابق الرابع.
وأوضح متحدث باسم الإطفاء أن الشقة كانت تحتوي على كمية كبيرة غير معتادة من الأثاث، ما ساعد على انتشار الحريق بسرعة. وتمكن ساكن الشقة من الفرار حسب النتائج الأولية.
وعند وصول فرق الإطفاء، كانت الشقة مشتعلة بالكامل، مع تصاعد النيران من النوافذ وانتشار الدخان الكثيف في أنحاء المبنى. وتمكن حوالي 60 ساكنا من الإخلاء بأنفسهم أو بمساعدة فرق الطوارئ.
وخلال ذروة عمليات الإطفاء، تم نشر نحو 170 رجل إطفاء. كما فتحت الشرطة تحقيقا لتحديد سبب الحريق، وأكدت السلطات أن المبنى لا يواجه خطر الانهيار.
